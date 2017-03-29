Мінекономрозвитку розраховує на приєднання України до конвенції про правила походження товарів ЄС до кінця року

Міністерство економічного розвитку і торгівлі розраховує, що Україна до кінця року приєднається до конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження товарів, яка дозволяє маркувати товари, вироблені з європейської сировини в Україні, як товари, вироблені в Євросоюзі.

Про це в ході прес-конференції в УНІАН повідомив начальник управління департаменту міжнародного торговельно-економічного співробітництва та європейської інтеграції Мінекономрозвитку Олексій Рожков.

«Очікуємо приєднатися до конвенції до кінця поточного року. Застосовуючи цей так званий діагональний принцип компіляції походження товарів, плануємо надати додаткову можливість для преференційного експорту не тільки в країни Європейського Союзу, але й в інші країни-партнери в рамках цієї конвенції», – сказав Рожков, зазначивши, що на даний момент до конвенції приєдналися вже 42 країни.

Крім того, представник Мінекономрозвитку нагадав, що 2 березня в Брюсселі відбувся промисловий діалог високого рівня.

«Дуже нова ініціатива, на даний момент ЄС веде аналогічні діалоги тільки з промислово розвиненими країнами. Очікуємо, що завдяки цій ініціативі значно полегшиться взаємодія саме на рівні бізнес – бізнес. Вже є напрацювання по об'єднанню наших бізнесів, мова йде про різні сегменти індустріального комплексу», – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, Україна у вересні 2016 року направила заявку на приєднання до конвенції про пан-євро-середземноморські преференційні правила визначення походження товарів.

Країни – учасниці конвенції в рамках угод про вільну торгівлю використовують ідентичні преференційні правила походження товарів на основі діагональної кумуляції: товари, які отримали статус походження в одній з країн, можна використовувати у виробничих процесах в будь-який з інших країн без втрати ними статусу походження.