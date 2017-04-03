Французькі сири в Україні: як працює вітчизняний сироварний бізнес (відео)
10:49, 03 квітня 2017Євробізнес
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"Львівська сироварня Джерсей" відкрилася 4 роки тому. Тут виготовляють різноманітну продукцію: від сиру до твердого сиру.
Секреты французского сыра Бри на украинской сыроварне
Сири виготовляються за італійськими та французькими технологіями.
Засновники сироварні почали бізнес з продажу молока, потім перейшли до сирів. Зараз засновники будують величезну камеру дозрівання, щоб зайнятися ексклюзивними та найдорожчими видами сиру. У виготовленні сирів використовуються натуральні компоненти. На території сироварні є навіть ціла ферма.
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