Благородні українські жеребці підкорюють світ (відео)

Красиві, сильні та благородні українські жеребці підкорюють Європу та світ. Всі вони вирощені українцями на Жашківському кінному заводі.

Як йдеться в сюжеті проекту «Роби бізнес» на телеканалі «2+2», підприємство працює понад 20 років.

Порода коней – німецькі вестфальці. Генетичний матеріал для запліднення збирають штучно у спеціальній кімнаті. Його розфасовують, заморожують і можуть зберігати протягом тисяч років.

Зібраний матеріал продають у Німеччину, Польщу, Францію Нідерланди, зараз готується експорт до США.

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Окрім продажу генетичного матеріалу, на фермі займаються розведенням коней. За рік народжується близько 50 породистих скакунів. Після досягнення дворічного вік їх починають тренувати. Декількох найкращих коней везуть на ліцензування у Німеччину.

Щорічно проводять аукціони і в самому комплексі. Для жеребців стартова ціна однакова – 6000 євро. Часті гості тут і всесвітньо відомі люди. Зокрема, коня для своєї дружини придбав німецький футболіст Томас Мюллер.

Сьогодні коней з українським корінням можна знайти по всьому світу, в тому числі – і серед призерів престижних змагань.

Детальніше про успіхи українського кінного бізнесу – дивіться у сюжеті.