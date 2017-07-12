Україна вже вичерпала квоти на безмитний експорт до ЄС пшениці, цукру та курятини

Україна повністю вичерпала річні квоти на 2017 рік на безмитний експорт в країни Європейського Союзу по дев'яти групах товарів, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).

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Так, згідно з повідомленням, наша країна повністю використала квоти на постачання в ЄС меду, цукру, круп та борошна, оброблених томатів, виноградного та яблучного соків, курятини, а також зернових – пшениці, кукурудзи і ячменю.

"За даними Європейської комісії, станом на початок липня 2017 року Україна вибрала квоту на безмитний експорт ячменю, ячмінного борошна та гранул і закрила основну квоту на другий квартал по курятині. Таким чином, вже повністю використані квоти на безмитний експорт на 9 груп товарів", - йдеться в повідомленні.

Згідно з інформацією прес-служби, квота на безмитний експорт солоду і пшеничної клейковини вже вичерпана на 98%.

В асоціації зазначили, що порівняно з минулим роком динаміка закриття квот значно прискорилася.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні додаткові торговельні преференції. Згідно з досягнутими домовленостями, встановлені наступні річні квоти: для меду - 2,5 тисячі тонн, томатів, оброблених - 3 тисячі тонн, пшениці - 65 тисяч тонн, кукурудзи - 625 тисяч тонн, ячменю - 325 тисяч тонн.

Рада Європейського Союзу ухвалить рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій 17 липня.

Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня поточного року.

За даними представництва ЄС, український експорт до Європейського Союзу в 2016 році зріс на 3,7%, що демонструє ефективність зони вільної торгівлі.