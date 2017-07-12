Україна вже вичерпала квоти на безмитний експорт до ЄС пшениці, цукру та курятини
Наша країна повністю використала квоти на постачання до ЄС меду, цукру, круп та борошна, оброблених томатів, виноградного та яблучного соків, курятини, а також зернових – пшениці, кукурудзи і ячменю.
Україна повністю вичерпала річні квоти на 2017 рік на безмитний експорт в країни Європейського Союзу по дев'яти групах товарів, повідомила прес-служба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ).
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Так, згідно з повідомленням, наша країна повністю використала квоти на постачання в ЄС меду, цукру, круп та борошна, оброблених томатів, виноградного та яблучного соків, курятини, а також зернових – пшениці, кукурудзи і ячменю.
"За даними Європейської комісії, станом на початок липня 2017 року Україна вибрала квоту на безмитний експорт ячменю, ячмінного борошна та гранул і закрила основну квоту на другий квартал по курятині. Таким чином, вже повністю використані квоти на безмитний експорт на 9 груп товарів", - йдеться в повідомленні.
Згідно з інформацією прес-служби, квота на безмитний експорт солоду і пшеничної клейковини вже вичерпана на 98%.
В асоціації зазначили, що порівняно з минулим роком динаміка закриття квот значно прискорилася.
Як повідомляв УНІАН, 4 липня Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії надати Україні додаткові торговельні преференції. Згідно з досягнутими домовленостями, встановлені наступні річні квоти: для меду - 2,5 тисячі тонн, томатів, оброблених - 3 тисячі тонн, пшениці - 65 тисяч тонн, кукурудзи - 625 тисяч тонн, ячменю - 325 тисяч тонн.
Рада Європейського Союзу ухвалить рішення про надання Україні додаткових торговельних преференцій 17 липня.
Зона вільної торгівлі між Україною та ЄС набула чинності з 1 січня поточного року.
За даними представництва ЄС, український експорт до Європейського Союзу в 2016 році зріс на 3,7%, що демонструє ефективність зони вільної торгівлі.