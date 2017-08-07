Голова Житомирської ОДА ініціював програму підтримки житомирського бізнесу

Голова Житомирської ОДА Ігор Гундич ініціював програму підтримки житомирського бізнесу: підприємці можуть отримати до 93 тис. грн компенсації. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Житомирської облдержадміністрації.

Як зазначається у повідомленні, підприємці Житомирщини можуть взяти дешевий кредит на розвиток свого виробництва сумою до 750 тис. грн терміном до 3 років та отримати до 93 тисяч гривень відшкодування (розмір облікової ставки НБУ на дату підписання договору).

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За словами Гундича, «для підприємців, які хочуть розвивати своє виробництво, будуть створювати нові робочі місця, почнуть виробляти нову для області продукцію, ми надамо підтримку з обласного бюджету при укладанні кредитних договорів».

Голова облдержадміністрації наголосив, що допомагатимуть не лише іноземним інвесторам, а й житомирським підприємцям. «Це реальна підтримка місцевого бізнесу не словом, а гривнею. Розмір такої підтримки становить 12,5% від суми кредиту. Поки що ми затвердили максимальну суму кредиту у 750 тисяч гривень. Якщо буде потрібно, підвищимо цю межу», – сказав він.

Гундич зазначив, що відшкодування можуть отримати ті представники бізнесу, які займаються обробленням деревини та виготовленням виробів з деревини та корка, виробництвом меблів, харчових продуктів, обробкою декоративного і будівельного каменю.

Претенденти на отримання відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами повинні відповідати наступним вимогам: вони мають бути зареєстровані на території Житомирської області; вони не повинні мати заборгованості перед державним і місцевими бюджетами зі сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів; претенденти повинні реалізовувати бізнес-проекти, спрямовані на створення нових робочих місць, тощо.

Банки-партнери цієї програми – ПАТ КБ «ПриватБанк», АТ «Ощадбанк», ПАТ «Укрексімбанк» та ПАТ АБ «Укргазбанк».

Детальні умови та порядок надання відшкодування можна переглянути на сайті Житомирської ОДА.

Усі документи необхідно подати до департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва Житомирської обласної державної адміністрації до 21.08.2017 року, за адресою: м. Житомир, вул. Мала Бердичівська, 25, каб. 204.