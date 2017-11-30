ЄБРР виділить додаткові гроші на енергоефективність в Україні

14:51, 30 листопада 2017
Євробізнес
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Європейський банк реконструкції та розвитку додатково виділить на програму 18 мільйонів євро.

Ілюстрація REUTERS

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) додатково виділить 18 млн євро на програму фінансування енергоефективності в житловому секторі в Україні (IQ Energy), повідомив директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер на прес-конференції.

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Ми сьогодні підписуємо додаткові ліміти фінансування з нашими вже існуючими партнерами за цією програмою («УкрСиббанк», «ОТП Банк» - УНІАН), а також з нашим новим партнером («Креді Агріколь» - УНІАН) ... З цим підписанням ми виділяємо ще додатково приблизно 18 млн євро», - сказав Аджунер.

Він додав, що програма «теплих» кредитів виявилася досить успішною - на сьогоднішній день нею скористалися близько 12-15 тис. українських домогосподарств.

«Це не єдина наша програма в сфері енергоефективності, оскільки у нас є відповідні програми також у муніципальному секторі, промислових секторах. Власне, ці зусилля відображають можливість підвищення енергоефективності, підвищення конкурентоспроможності в Україні та економічного розвитку», - підкреслив директор ЄБРР в Україні.

У рамках прес-конференції відбулося підписання договорів ЄБРР з партнерами. Так, було підписано договори на отримання субкредитів у розмірі 10 млн євро і 7 млн євро з діючими партнерами програми IQ Energy - "УкрСиббанком" і "ОТП Банком" відповідно. Також був підписаний договір на відкриття кредитного ліміту для нового банку-партнера - «Креді Агріколь» - у розмірі 1 млн євро. За рахунок зазначених коштів ці банки зможуть профінансувати більш як 18 тис. проектів фізосіб-позичальників, повідомив директор ЄБРР в Україні.

«Ми новачки в цьому напрямі, але у нас досить амбітні плани. У нашому випадку це буде кеш-кредит на суму до 300 тис. грн в одні руки, і ми налаштовані серйозно просувати даний продукт серед наших клієнтів", - зазначила член правління банку «Креді Агріколь» Галина Жукова.

Заступник голови правління "УкрСиббанку" Володимир Радін, який також був присутній на прес-конференції, повідомив, що обсяги продажу в рамках даної програми збільшилися більше ніж у 10 разів, і саме це підштовхнуло банк до підписання договору про додаткове фінансування в розмірі 10 млн євро.

«Ми будемо фокусуватися на тих товарах, які дійсно збільшують економію. На сьогодні здебільшого товари, які ми продаємо, - це вікна. Але ми закликаємо українців не лише вікна міняти, хоч це теж важливо, а й переходити на складніші й ефективніші механізми - заміна котлів, сонячні батареї тощо», - додав Радін.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня 2017 року, ЄБРР в 2 рази, до 35%, збільшив розмір компенсації суми кредитів за програмою IQ energy.

У квітні Європейський банк реконструкції та розвитку спільно з ЄС і Шведським агентством міжнародного співробітництва з розвитку (Sida) заявив про запуск в Україні спеціальної програми енергозбереження IQ energy.

ЄБРР є найбільшим міжнародним фінансовим інвестором в Україні. Станом на середину березня 2016 року банк взяв на себе зобов'язання з надання більш як 11 мільярдів євро в рамках 363 проектів у країні.

Довідка УНІАН. Програма IQ energy розроблена Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР). Загальний обсяг компенсацій на утеплення житла - 15 мільйонів євро. Термін дії програми: до 10 вересня 2020 року. Метою програми є підвищення енергоефективності українського житлового сектору.

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Теги: #ЄБРР в Україні#ЄБРР енергоефективність