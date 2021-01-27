Наразі фахівці з’ясовують, чи може короткий сон вдень запобігти розвитку деменції.

Короткий сон у другій половині дня покращує розумову діяльність у людей похилого віку.

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Про це йдеться у новому дослідженні науковців з Китаю, участь в якому взяли понад 2 тисячі людей віком 60+, цитує Science alert.

За допомогою серії тестів з визначення змін у когнітивних здібностей науковці констатували покращення показників координації, швидкість мовлення і робочої пам’яті у добровольців, які заявили, що постійно сплять вдень.

«Кілька досліджень показали, що денний сон сприяє розвитку когнітивних функцій у літніх людей. З іншого боку, деякі спостереження показали також й протилежні результати», – цитує видання висновки науковців. При цьому автори поки не можуть зрозуміти причину таких розбіжностей.

Вчені припускають, що на користь денного сну може впливати те, чи людина силує себе до нього, чи відпочиває за потребою організму, а також протяжність дрімоти.

Наразі фахівці з’ясовують, чи може короткий сон вдень запобігти розвитку деменції та загалом когнітивному спаду.

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Автор: УНІАН