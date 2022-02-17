Багатьом денний сон допоміг впоратися зі стресом і поліпшити концентрацію на завданнях.

Якщо є можливість, вчені рекомендують спати вдень хоча б 15 хвилин. Це благотворно позначиться на розумових здібностях.

Дослідження показують, що комусь достатньо 15 хвилин, а комусь потрібно дві години сну. Головне - щоб денний сон не позбавляв людини нічного, і не ставав причиною безсоння, передає medikforum.

Зокрема, недавнє дослідження показало, що учасники, які регулярно спали вдень 20-30 хвилин, продемонстрували пізніше поліпшені когнітивні навички і пам'ять, вони стали більш уважні. Однак ті, хто спав більше 20-30 хвилин, страждали сонливістю і не проявляли будь-яких значних поліпшень.

Крім того, багато хто неодноразово говорив, що міцний сон не тільки допомагає їм краще справлятися зі стресом, але і дає можливість зосередитися, поліпшити пам'ять, а також підвищити креативність.

Вчені відзначають, що мозок відмовляється інтенсивно працювати, коли він дуже втомився. Загальновідомо, що якщо справа доходить до сили волі, вона буває найбільш висока вранці, коли мозок максимально свіжий. І якщо ми позбавлені сну, мозку важко зосередитися і ігнорувати відволікаючі фактори. Сон в середині дня може допомогти зменшити стрес і відновити концентрацію.

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