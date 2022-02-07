Пацієнтам також важливо знати цю інформацію, аби разом з лікарем мати можливість звірити коректність введення даних після щеплення.

Частина питань із завантаженням COVID-сертифікатів пов’язана з невірно внесеними даними про щеплення в електронну систему охорони здоров’я.

Про це заявила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, повідомила прес-служба МОЗ.

"Ми бачимо деякі труднощі, пов’язані з тим, як вносяться дані. Попри те, що після старту вакцинальної кампанії з бустерного щеплення ми розробили інструкції для медичних працівників, які працюють з системою, та надіслали в усі заклади охорони здоров’я. Однак, можливо, не усім закладам ця інформація надійшла або не всі лікарі з нею встигли ознайомитися", – заявила вона.

Карчевич нагадала, що для правильно сформованого COVID-сертифіката на підставі бустерної дози потрібно, щоб в ЕСОЗ були коректно внесені вірно такі дані:

кількість і порядковий номер вакцини зазначається: "1/1"

причина вакцинації: "щеплення за станом здоров’я (планово)"

етап вакцинації: "бустерна доза"

Також у МОЗ нагадали, що на сайті Академії НСЗУ є розроблений новий навчальний матеріал, присвячений внесенню даних після щеплення бустерною дозою.

Насамкінець, вона також зауважила, що пацієнтам також важливо знати цю інформацію, аби разом з лікарем мати можливість звірити коректність введення даних після щеплення.

Читайте такожУ Мінцифри відповіли на помилки у генеруванні сертифікатів про бустерну дозу від COVID-19Нагадаємо, що 1 лютого у мобільному застосунку "Дія" з'явилися COVID-сертифікати про бустерну дозу вакцини від коронавірусу - їх можуть згенерувати лише ті, хто її отримав.

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