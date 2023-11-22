Фахівці відзначили, що куркума є буквально чудодійним засобом для зміцнення здоров'я.

Дослідження показують, що куркума блокує утворення жиру, знижує тягу до вуглеводів і зменшує запалення.

Куркума вже деякий час є одним з найпопулярніших суперпродуктів і не дарма. Вона давно зарекомендувала себе як чудодійний засіб для зміцнення здоров'я, пише Firstforwomen.

Експерти радять звернути увагу на цей продукт тим, хто мріє схуднути, оскільки потужні сполуки куркуми пригнічують запалення, регулюють кишкові бактерії і покращують жировий обмін.

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Як куркума прискорює втрату ваги

1. Куркума блокує накопичення жиру. Дослідження показало, що куркумін зменшує поширення жиру по всьому тілу.

2. Куркума пригнічує тягу до вуглеводів. Куркума допомагає зупинити приплив дріжджових грибків, які проникають в кишечник, викликаючи тягу до вуглеводів і сповільнюючи обмін речовин. Це тому, що куркумін, що міститься в куркумі, відключає цикл самовідновлення дріжджів і знижує їх здатність прикріплюватися до кишечника на 74%, виключаючи можливість надмірного росту цукролюбних дріжджів.

3. Куркума зменшує запалення. Завдяки сучасним факторам, таким як стрес, забруднення навколишнього середовища і переробка харчових продуктів, у більшості з нас всередині організму постійно існує прихована імунна відповідь, яку вчені називають запаленням. Доведено, що куркума значно зменшує це запалення. В результаті болі в суглобах можуть припинитися, зникнуть головні болі і вивільниться жир.

"Коли у вас менше запалення в клітинах, це звільняє ваш метаболізм, дозволяючи йому горіти сильніше", - сказав аюрведичний лікар Сухас Кширсагар.

Фахівці стверджують, що куркума допоможе при ожирінні, викликаному або посиленому запаленням

Інші переваги куркуми для здоров'я

Вона може полегшити біль краще, ніж безрецептурні ліки. Куркума запобігає старінню мозку, а також здатна зберегти здоров'я вашого серця.

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