В Україні хочуть скасувати щорічні медогляди для держслужбовців

З 2003 року всі держслужбовці мали проходити щорічні медогляди у медзакладах, до яких приписана їхня установа.

У Міністерстві охорони здоров'я України пропонують скасувати щорічні медогляди державних службовців.

Про це повідомила в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook.

"Відправили на підписання проект наказу, який скасовує щорічні профілактичні медогляди у держслужбовців. За умови узгодження документу з Національним агентством України з питань державної служби та Державним управлінням справами, ми позбавимося ще одного бюрократичного бар'єру. Державні службовці зможуть вільно, як і всі інші, консультуватися щодо стану здоров’я у свого сімейного лікаря та проходити справді потрібні обстеження", - зазначила вона.

Читайте такожСупрун заявила, що в Україні скасовано щорічний медичний огляд держслужбовців

Супрун нагадала, що з 2003 року всі держслужбовці мали проходити щорічні медогляди у медзакладах, до яких приписана їхня установа. Під цей наказ підпадають спеціалісти Адміністрації президента, Секретаріату ВРУ, апарату Кабміну, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, працівники місцевих державних адміністрацій.

"Скасування цього наказу - один із необхідних кроків до руйнування системи розподілу на такі собі касти, коли службове становище визначає, в якій лікарні тобі лікуватися. Ми трансформуємо систему охорони здоров’я в єдиний медичний простір, де кожен отримає доступ до однаково якісних медичних послуг там, де йому зручно, а не куди приписали", - додала вона.