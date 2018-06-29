Землю накрили потужні магнітні бурі

Поліпшити самопочуття допоможе правильне харчування. Дієтологи радять їсти овочеві салати і пити побільше води.

За даними Київського інституту геофізики, магнітні бурі почалися 29 червня вночі і триватимуть до вечора п'ятниці. У цей період слабкість відчують у першу чергу метеозалежні люди, кажуть медики.

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Головний біль, тривожність, перепади тиску і навіть нудота – це основні симптоми погіршення здоров'я під час магнітних бурях. Провізори радять вчасно випивати препарати, призначені для цих випадків лікарями, передає "Сегодня".

Поліпшити самопочуття допоможе правильне харчування. Дієтологи радять їсти овочеві салати і пити побільше води. А ось жирна їжа і солодощі можуть лише посилити нездужання, особливо у людей із зайвою вагою.

Однак, якщо призначені препарати не допомагають, візит до лікаря краще не відкладати. Це загрожує ускладненнями.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Землю накрила магнітна буря, яка тривала кілька днів.