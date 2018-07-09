Названо продукти, які у жодному разі не можна їсти перед сексом

Напередодні сексу необхідно відмовитися від броколі, картоплі фрі, ментолу, солодощів й енергетичних напоїв.

Плануючи секс, вам варто утриматися від вечері з броколі, картоплі фрі, солодощів та енергетиків.

Зазначається, що після такої їжі вам, найімовірніше, захочеться згорнутися клубочком під ковдрою і солодко поспати, передає "Сегодня.Lifestyle".

Броколі

Брюссельська капуста, броколі та цвітна капуста містять цукри, аналогічні до тих, що містяться в бобах. Для того, щоб переварити капусту, твоє тіло використовує бактерії, що вивільняють метан (це причина здуття живота).

Картопля фрі

Картопля фрі та інший фаст-фуд — це продукти з високим глікемічним індексом. Це означає, що ця їжа вивільняє енергію дуже швидко. Одразу після їжі ви можете почуватися чудово, але рівень енергії впаде дуже скоро і голод дасть про себе знати.

Читайте такожНазвано шість причин, чому кожній парі потрібен хороший секс

Ментол

Так, ментол подарує вам свіже дихання, це буде єдиним подарунком. По-перше, ментол у м'яті, наприклад, знижує рівень тестостерону. А жуйка "пропускає" більше повітря, що викликає відрижку.

Солодощі

Зі звичними солодощами (шоколадками і льодяниками) проблеми дві: трансжири і цукор. Цукор — це "швидкі" вуглеводи. "Швидкі" означає, що він забезпечує енергетичний зліт, але після нього в організмі різко падає рівень ендорфінів. А ось складні вуглеводи підтримують енергію протягом кількох годин.

Енергетичні напої

Солодка газована вода нерідко містить хінін, його використовують як підсилювач смаку. Він різко скорочує ваше сексуальне бажання. Краще випийте трохи звичайної води або трохи вина.

Раніше сексологи з'ясували, яких помилок чоловіки найчастіше припускаються під час сексу. До числа найбільш поширених і таких, що викликають найбільше обурення, жінки відносять бажання сильної статі отримувати оральне задоволення.