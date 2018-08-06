Експерти розповіли, чим краще вгамовувати спрагу під час літньої спеки (відео)

Лікарі нагадують, що щоденна норма рідини – 30 мілілітрів на один кілограм ідеальної ваги.

Після періоду дощів Україну випробовує спека, яку українці активно запивають різноманітними напоями як хмільними, так і безалкогольними.

Як йдеться в сюжеті ТСН, в хід іде все - від простої води до міцного алкоголю.

Поки температура бере нові висоти, діти займають фонтани. Водні процедури для них - найкраща розвага. Дорослі такого дозволити собі не можуть, тож охолоджуються напоями.

Дієтолог Олександр Кущ стверджує, що квас багатий на вітаміни групи B, які зникають під час спеки. Ба більше, майже таке саме за вітамінами й пиво, але головне - знати міру.

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Найкращий напій у спеку, каже дієтолог - джерельна вода. В ідеалі - тала. Але в місті таку майже не знайти. Тож потрібно ставити хороші фільтри. За десяток кілометрів від столиці своїм колодязем пишається Лідія Максимівна. Жінка радить пити березовий сік, просту воду і компот. Спеціалісти же говорять, що втамувати спрагу можна, якщо не додавати цукру.

Популярності також набули лимонади. Наприклад, огірковий. У шейкері потрібно лише збити кригу, огірок, лимонний фреш і цукровий сироп, і додати газованої мінералки.

Лікарі нагадують, що щоденна норма рідини – 30 мілілітрів на один кілограм ідеальної ваги. У спеку можна пити навіть більше однаковими порціями протягом доби. Головне - не забувати, що алкоголь лише зневоднює організм.