Встановили 130 осіб, що причетні до заворушень у Петропавлівській Борщагівці, - поліція

27 з них могли вчиняти активні протиправні дії.

Правоохоронні органи України вже встановили 130 осіб, які можуть бути причетними до заворушень на Петропавлівській Борщагівці Київської області, що відбулися ввечері 2 листопада. Про це йдеться у повідомленні Національної поліції України у Telegram.

Встановленням осіб разом з поліцією займалася Служба безпеки України.

"Станом на зараз у межах проведених заходів кримінальними аналітиками поліції встановлено, що 27 осіб брали активну участь у протиправних діях, ще 24 - поводилися агресивно, підбурювали суспільство та навмисне провокували конфлікти з правоохоронцями й військовослужбовцями Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Також сказано, що унаслідок подій було значно пошкоджено чотири службові автомобілі поліції та автобус Нацгвардії.

Таким чином, діям усіх активних учасників буде надано правову оцінку у межах розслідувань Нацполіції, СБУ та Офісу генерального прокурора.

Відповідна робота триває.

Події на Петропавлівській Борщагівці - більше новин

Як повідомляв УНІАН, 2 листопада в соціальних мережах поширювалися повідомлення про нібито насильне утримання осіб у підвалі будинку в Петропавлівській Борщагівці під Києвом. Біля того будинку зібрався натовп місцевих жителів. Люди намагалися вибити ворота, і ці дії перейшли у сутички з правоохоронцями і військовими.

Водночас, поліція заперечила інформацію про незаконне утримання людей і загибель громадянина.

На місце події прибув командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко. Він пояснив, що цей будинок є тимчасовим пунктом дислокації підрозділу Національної гвардії, в який поступають військовослужбовці, мобілізовані з ТЦК, там оформлюють документи, проходять перевірки, і потім вже встановленим порядком їх формують у підрозділ і відправляють в навчальний центр на 58 днів.

За його словами, там перебували 18 військових, а четверо бійців, яких затримали після втечі з частин, зараз отримують допомогу в медцентрі Нацгвардії.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов повідомив, що події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу. Він зазначив, що конкретні особи та ініціатори цих подій обов’язково будуть встановлені й покарані, так само як будуть зроблені висновки всередині силових структур.

Однією з ключових фігур під час інциденту на Петропавлівській Борщагівці, де сталася сутичка між місцевими жителями, військовими та поліцією, є жінка Валентина Молода, яка видавала себе за лікарку швидкої допомоги. Зокрема, вона приїхала на місце в костюмі медсестри на кареті швидкої допомоги. Також вона вела онлайн-трансляцію з місця подій. Слідство інкримінує Молодій перешкоджання діяльності ЗСУ у воєнний стан та розголошення місце розташування військового обʼєкту.

Соломʼянський районний суд міста Києва обрав Молодій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Вас також можуть зацікавити новини: