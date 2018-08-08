Номер "Момо" був зареєстрований в Японії, але розмова велася російською мовою.

Нова суїцидальна гра "Момо", що прийшла на зміну "Синьому киту" і "Червоній сові", використовує ту ж тактику, що й її попередники: шантаж підлітків, залякування, обіцянки швидкої смерті.

Але не обійшлося без нововведень: дівчина-відеоблогер, яка поспілкувалася з "Момо", розповіла, що її співрозмовник з дивовижною оперативністю ухитрився вирахувати її вік, домашню адресу, дізнався щоденний розклад і знайшов особисті фотографії, передають "Факти".

Читайте також"Синій кит" у Києві: 16-річна дівчина ледь не стала жертвою "групи смерті" (фото)

Як відбувається діалог з "Момо", розповіла 17-річна відеоблогер Анна Портер. За словами дівчини, вона знайшла номер в інтернеті і написала повідомлення: "Я написала: "Привіт", не чекаючи, що мені хтось відповість. Зізнаюся, що мене охопило тремтіння, коли я побачила, що моє повідомлення незабаром було прочитано і мені пишуть відповідь. "Даремно", — написала Момо. "Що даремно?" — запитую. "Дарма написала. Тепер на тебе чекає..." — "Що чекає?" — "Смерть. Дарма написала. Я все знаю про тебе. Ти дурна, потворна бездарна малолітка".

Блогер спробувала відповісти: "Навіщо ти так грубо?" Момо ж, ніби не помічаючи мого питання, продовжила: "Я знаю, де ти живеш. Твоє місто. Будинок. Вулицю. Всі, хто мені пишуть — помруть. 4 дні до твоєї смерті".

Блогер також розповіла, що співрозмовник не давав їй ніяких завдань — просто обіцяв смерть. Людина використовувала театральні ефекти, які сильно діють на емоційно нестабільних людей: страшний шепіт, розмови на тлі жіночого плачу й істеричного сміху. Щоб довершити враження, організатор гри продемонстрував дівчині, що знає всі її секрети.

"Цей монстр прислав мені інформацію про мене. Там дійсно була моя адреса, кілька моїх фотографій, які, я майже впевнена, що не викладала в інтернет. Також були описані деякі події з мого життя. Аж до таких подробиць, що я їла на сніданок. Я не знаю, як це можливо", — підсумувала Портер.

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна входить до десятки країн з найвищим рівнем самогубств.