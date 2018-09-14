Якщо "здають" нерви: Супрун порадила українцям, як "перезавантажитись" на роботі

Якщо відчуваєте надмірне напруження чи стрес на роботі - спробуйте відволіктись та кілька хвилин помедитувати, радить Супрун.

Під кінець робочого тижня нерви можуть потроху "здавати", а очікування відпочинку ставати нестерпним. Тож багато людей, щоб не тримати емоції в собі, краще заспокоюватись та концентрувати увагу, практикують медитацію.

На своїй сторінці у Facebook в.о. глави МОЗ Уляна Супрун пояснила, що медитація - це не обов’язково сидіння в позі лотоса, це загальний термін, що позначає здатність фокусувати та зосереджувати увагу, незалежно від навколишніх подразників.

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"Незалежно від того, який тип фокусування ви обираєте, медитація активізує лобну частку мозку, яка бере участь у концентрації, плануванні, зосередженні уваги та інших виконавчих функціях. Дослідження вказують, що медитація може покращити всі ці когнітивні функції", - пише Супрун.

Крім цього, практика медитування здатна позитивно впливати на гіпокамп - ділянку мозку, що відіграє важливу роль у роботі пам'яті.

"Інколи таке перезавантаження корисно та навіть необхідно робити під час роботи. І не обов’язково воно має бути тривалим. Навіть коротка медитація, протягом 5-10 хвилин, покращує когнітивні функції - повертає концентрацію уваги, допомагає краще зосередитись та покращує пам’ять", - зазначила в.о. глави МОЗ.

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