Українцям порадили, як боротися із "післявідпустковим синдромом"

Момент переходу до звичайного робочого ритму після відпустки може бути досить стресовим.

Психолог-психотерапевт Денис Лавриненко поділився порадами, як побороти "післявідпустковий синдром" та повернутися до роботи чи навчання.

Їх на своїй сторінці у Facebook опублікувала в.о. глави МОЗ Уляна Супрун, посилаючись на матеріал Лавриненка для УП.Життя.

1. Харчуйтеся правильно

За дослідженнями, на відпочинку ми зазвичай дозволяємо собі більше шкідливих продуктів, отже, система травлення потребує відновлення.

2. Добре поспіть

Заплануйте час так, щоби перед роботою або навчанням поспати не менше 7-8 годин.

Прокидайтеся трохи раніше, щоб без поспіху налаштуватися на робочий чи навчальний день та неспішно зібратися.

3. Знаходьте час на дистанціювання від джерел стресу

Час від часу побудьте наодинці із собою або спілкуйтеся лише з приємними вам людьми

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4. Плануйте бездіяльність

Не переймайтеся, якщо з робочими планами поки не вдається. Почніть з планування відпочинку, а вже потім перейдіть до роботи.

5. Якщо під час роботи ви переважно сидите — надолужуйте активність в інший час

Почніть з легкої розминки вранці, відмовтеся від використання ліфта та авто, більше ходіть пішки різними маршрутами.

6. За можливості не беріться одразу за складні справи чи завдання

Починайте з легких справ, адже рівень працездатності зростає у міру збільшення навантаження.

7. Намагайтеся робити перерви кожні 2-3 години хоча б по 10-15 хвилин в процесі робочого чи навчального дня. У цей час можна трохи розім’ятися.

8. Потіште себе після роботи чи навчання

Це може бути будь-що, що приносить вам задоволення — приємна прогулянка чи покупка, відвідуванням театру чи похід в кіно.

"Передусім потрібно входити у роботу і навчання поступово, уникаючи різкої зміни темпу і наповненості життя", - наголосила Супрун.

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