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Їсти чи не їсти: журналісти з'ясували, чи шкідлива мікрохвильова піч (відео)

20:34, 08 жовтня 2018
Країна
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Лікарі-гастроентерологи запевняють, що під час підігрівання їжі надвисокі частоти руйнують продукт, а він, у свою чергу, руйнує внутрішні органи, йдеться у сюжеті 2+2.

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Так, лікар гастроентеролог радить взагалі не розігрівати їжу у мікрохвильових дітям, а дорослим - раз на день, ставити на підігрів до 1 хвилини.

Науковці стверджують, що шкоди від такої їжі немає. Це випромінювання, за їхніми словами, не спричиняє хімічної реакції в їжі. При цьому нашкодити може посуд, в якому розігрівають продукти.

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Теги: #вчені#їжа