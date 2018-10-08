Їсти чи не їсти: журналісти з'ясували, чи шкідлива мікрохвильова піч (відео)
20:34, 08 жовтня 2018Країна
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За словами науковців, нашкодити може посуд, в якому розігрівають продукти у мікрохвильовій печі.
Їсти чи не їсти продукти, розігріті в мікрохвильовці?
Дискусії, чи не шкодить здоров'ю розігріта в мікрохвильовій печі їжа, не вщухають й досі.
Лікарі-гастроентерологи запевняють, що під час підігрівання їжі надвисокі частоти руйнують продукт, а він, у свою чергу, руйнує внутрішні органи, йдеться у сюжеті 2+2.
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Так, лікар гастроентеролог радить взагалі не розігрівати їжу у мікрохвильових дітям, а дорослим - раз на день, ставити на підігрів до 1 хвилини.
Науковці стверджують, що шкоди від такої їжі немає. Це випромінювання, за їхніми словами, не спричиняє хімічної реакції в їжі. При цьому нашкодити може посуд, в якому розігрівають продукти.
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