Торговці здоров'ям: журналісти розповіли про "аптечну мафію" в Україні (відео)

Нардепи хочуть зупинити непомірне збагачення монополістів в аптечній сфері - вже є відповідний законопроект.

З постачальників важливих ліків у мережах українських аптек деруть гроші лише за те, щоб виставити їхній товар на вітрину. А платять за це звичайні пацієнти.

Журналісти програми "Гроші" розповіли, як побудована аптечна мафія і хто вони, найбільші торговці здоров’ям.

Аптечний бізнес приносить власникам великих мереж до 200% прибутку, розповіли журналісти.

Читайте такожВ Україні ввели нові правила виписки рецептів на ліки: що змінилося

Голова Всеукраїнської фармацевтичної палати відкриває секрети, як аптекарі заробляють на ваших хворобах. "За маркетинговим договором, на полиці за певну платню аптекарі виставляють товар лише певного виробника. І якщо ти як виробник хочеш, щоб це був саме твій товар, заплати більше, ніж конкуренти", - розповіли журналісти.

За даними аналітичної компанії "Бізнес-кредит", минулого року аптеки реалізували ліків на суму 54,7 млрд гривень, 40% з них продали без рецепта.

"Отже, як мінімум 6,5 млрд пішло в кишеню аптечних магнатів за просування ліків", - наголосили журналісти.

Експерти також навели приклад: одна з мереж вимагала з фармкомпанії 173 млн грн за потрапляння їхніх ліків на полиці. Отже, українці через такі схеми переплачують аптекам в середньому 30%.

Раніше УНІАН повідомляв, що кількість аптек в Україні може різко скоротитися, а ліки продаватимуть лише за рецептом.