В Україні хочуть скоротити кількість аптек, а ліки продавати лише за рецептом

Автори документа вважають, що сьогодні аптечні мережі підвищують ціни на ліки, користуючись ситуацією на ринку.

Кількість аптек в Україні може різко скоротитися, а ліки продаватимуть лише за рецептом.

Зокрема, це випливає з проекту поправок до Закону "Про лікарські засоби", який нардепи зареєстрували у Верховній Раді, передає "Обозреватель".

Авторами законопроекту виступили від "Самопомочі" Ірина Сисоєнко, від "Батьківщини" Олександра Кужень, від БПП Ірина Геращенко, позафракційний Олег Мусій та інші.

Згідно із запропонованими нормами, дозволять продавати ліки лише в аптеках та аптечних пунктах, які можна буде відкривати не ближче півкілометра одна від одної.

Також у разі ухвалення закону скасують аптечні мережі: окремим підприємцям дозволять тримати єдину аптеку, а компаніям — не більше чотирьох і тільки в межах однієї області.

Всього вісім аптек дадуть відкрити фірмам тільки в тому випадку, якщо вони займаються виробництвом ліків. При цьому засновників у фірми-аптеки повинно бути не менше трьох, й у них не повинно бути інших аптек.

Якщо ж підприємець захоче відкрити свою аптеку, він повинен мати освіту магістра за спеціальністю "Фармація", а продавати таблетки можна буде тільки дипломованим провізорам.

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Самі автори документа вважають, що сьогодні аптечні мережі підвищують ціни на ліки, користуючись своїм домінуючим становищем на ринку.

Деякі з вимог не застосовуються до юридичних осіб, єдиним засновником (учасником) яких є орган державної влади чи орган місцевого самоврядування, які безпосередньо здійснюють господарську діяльність з роздрібної торгівлі лікарськими засобами.

Зокрема, це стосується освітніх вимог до учасників (акціонерів) юридичних осіб.

У законопроекті також визначено вимоги до індивідуалізації суб'єктів роздрібної торгівлі лікарськими засобами та місць здійснення ними діяльності.

Законопроект не передбачає скасування чи обмеження чинних ліцензій на здійснення роздрібної торгівлі лікарськими засобами. Він застосовується до відносин, що виникли після набрання ним чинності.

Перехідними положеннями законопроекту передбачається відповідний період для приведення діяльності чинних суб'єктів роздрібної торгівлі лікарськими засобами у відповідності з його положеннями.