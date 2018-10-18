В Україні пропонують ввести обов'язкове медстрахування

Втім, страховики та лікарі скептично ставляться до ініціативи депутатів.

Всіх українців хочуть поголовно застрахувати — забезпечити медичними полісами. Платити за них пропонують за рахунок щомісячних відрахувань із зарплат людей.

Згідно із зареєстрованим у Верховній Раді проектом закону № 9163 "Про фінансування охорони здоров'я та загальнообов'язкове медичне страхування в Україні", роботодавець або самозайнята особа повинні будуть щомісячно платити з кожного співробітника до 400 грн (4 800 грн на рік) у страховий фонд загальнообов'язкового медичного страхування, з якого будуть оплачуватися медичні послуги, передає UBR.

За несвоєчасну сплату внесків, нецільове використання страхових коштів, непідписання страхового договору хочуть накладати штраф від 370 грн до 2550 грн.

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"Запровадження обов'язкового медичного страхування як другого потужного джерела фінансування охорони здоров'я дозволить акумулювати грошові кошти зібраних за рахунок страхових платежів на спеціальних рахунках у банках, уповноважених державою, під контролем уповноваженого органу та Національного банку. Ці кошти будуть спрямовані виключно на оплату безкоштовної медичної допомоги(медичних послуг), що надаються громадянам", — йдеться у пояснювальній записці до документа.

Застрахованими, згідно із законопроектом, повинні бути всі громадяни України. Також документом передбачено вимоги до акредитованих страховиків, що працюють у системі загальнообов'язкового медичного страхування, в тому числі до їхнього фінансового стану, можливості забезпечити організацію та фінансування медичної допомоги (медичних послуг) на всій території України, й підключених до інформаційної системи обов'язкового страхування.

Втім, страховики і лікарі скептично ставляться до ініціативи депутатів. За їхніми словами, додаткове податкове навантаження (роботодавця і працівника) має бути як мінімум меншим від заявленого в супровідній записці. Не кажучи вже про те, що прийняття документа фактично скидає утримання системи охорони здоров'я на громадян.

Як повідомляв УНІАН, 1 жовтня в Україні набули чинності зміни до порядку фінансування Фондом соцстрахування страхувальників (роботодавців) для надання ними застрахованим особам допомоги із тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів, на поховання, а також деяких виплат потерпілим на виробництві.