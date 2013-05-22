У Києві відкрилася перша соціальна квартира для матерів у кризових життєвих ситуаціях

Сьогодні у Києві відкрито першу соціальну квартиру–центр для тимчасового перебування вагітних жінок та молодих матерів з дітьми раннього віку, які опинилися у кризових життєвих ситуаціях.

Як передає кореспондент УНІАН, соціальна квартира була створена Українською фундацією громадського здоров’я у співпраці з представництвом міжнародної організації «Право на здоров’я» та Київським міським центром соціальних служб для сім`ї, дітей та молоді. Благодійну допомогу для придбання та облаштування квартири надав Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України». Постійна допомога та підтримка надається безпритульним дівчатам завдяки спільному проекту Фонду Олени Пінчук «АНТИСНІД» та СНІД-Фонду Елтона Джона, який працює в Києві з 2010 року.

За словами директора Благодійного фонду Ріната Ахметова «Розвиток України» Анатолія Заболотного, створення подібних Соціальних квартир є однією з найефективніших технологій профілактики сирітства в Україні, оскільки надає можливість жінкам отримати кваліфіковану допомогу та залишитися поряд зі своєю дитиною.

«Коли у молодої мами виникають складні життєві ситуації і здається, що єдиний вихід – лишити дитину у пологовому будинку, тоді подібні заклади, центри можуть допомогти. У різних жінок – різні проблеми. У чомусь схожі – це проблеми у родині, з житлом тощо. У 2012 році 32 жінки залишили новонароджених дітей в пологових будинках Києва. Зазвичай це жінки, які самі виховувались в інтернатних закладах, або які не мають навиків догляду за дитиною. Відкриваючи сьогодні вже другу Соціальну квартиру, Фонд офіційно розпочинає реалізацію проекту «Технології профілактики соціального сирітства», - наголосив Заболотний.

Він також розповів, що фонд Ахметова реалізує велику програми з профілактики сирітства у Донецьку.

«Ми розвиваємо державно-соціальне партнерство з владою Донецька. Там уже рік працює такий же центр. У 2012 році ми мали 44 випадки відмови, 23 з них ми запобігли – діти лишилися з мамами. Багато це чи мало? Ми вважаємо це добрі показники – понад 50. І не у кожному випадку на запобігання треба працювати. Є ситуації з дуже важкою алко- чи наркозалежністю, психологічні проблеми... Тут існує загроза для дитини, тому таким шляхом іти не можна. Так само ми вибудовуємо наші стосунки у Києві. Я хочу подякувати міськадміністрації за це», - зазначив Заболотий.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Віктор Корж пообіцяв, що влада міста допомагатиме центру. «Це перший такий центр у Києві. Тут все максимально наближено до домашньої обстановки. Ми хочемо знати ваші проблеми. Будемо у вас бувати, допомагати і надалі розвивати у місті цей напрямок», - зазначив Корж.

Він подякував партнерам та ініціаторам у допомозі при створенні центру, які безоплатно передають соціальний заклад на баланс міста.

«Ми дякуємо фонду Ріната Ахметова. Це не перший епізод нашої співпраці. Це – системна робота і напрямків дуже багато. Дякуємо й організації «Право на здоров’я», який багато співпрацює і з профільними міністерствами та міською владою… В Україні необхідно подолати соціальне сирітство. У нас 100 тисяч сиріт і близько половини з них мають живих батьків. Це непроста проблема. Ми маємо активно включатися в її вирішення», - наголосив Корж.

Менеджер соціальної квартири Ольга Осадча повідомила, що у закладі вагітні жінки та матері з малолітніми дітьми зможуть перебувати від трьох місяців до року, за цей час соціальні працівники, психолог, юрист готуватимуть їх до подальшого самостійного життя.

«Соціальна квартира розрахована на одночасне проживання шести мам з дітьми. Тут дівчатам допомагатимуть оформити документи, отримати соціальні виплати на дитину, відновити стосунки зі своїми родинами, вчитимуть доглядати за собою та за дитиною, вести господарство, надаватимуть психологічну та медичну допомогу. Ця соціальна технологія давно працює у Великобританії та США, але останнім часом все ширше запроваджується у Східній Європі та в Росії», - зазначила Осадча.

На сьогодні у квартирі вже знайшли притулок троє мам з дітьми – двоє новонароджених хлопчиків та дівчинка двох років. Цим жінкам немає куди повернутися після народження дитини, вони не мають підтримки рідних, не мають роботи. Якщо жінки залишаються у такій скруті без зовнішньої допомоги, це значно підвищує ризик відмови від дітей або майбутнього позбавлення батьківських прав.

*** За оцінками експертів, приблизно 100 тисяч українських підлітків та молоді значну частину часу проводять на вулиці – у вкрай небезпечних умовах, де часто зіштовхуються з насильством та дискримінацією. Приблизно 30% вуличної молоді – дівчата й молоді жінки, які є особливо вразливими до насильства, ВІЛ, незапланованої та ранньої вагітності, відмови від новонародженої дитини.

У квітні 2010 року у Києві був створений Центр допомоги дівчатам та молодим жінкам в складних життєвих обставинах «Право на здоров’я». Тут надають комплексну допомогу дівчатам і молодим жінкам (віком 14-24 роки), котрі живуть або значну частину часу проводять на вулиці та/або мають ВІЛ-позитивний статус. За три роки понад 1 000 дівчат отримали послуги в центрі, із них 315 протягом тривалого часу ночували на вулиці, 15% – були ВІЛ-позитивними, 23% – вагітні, 31% – мали маленьких дітей. Більшість не мають освіти, роботи та необхідних життєвих навичок. Без сторонньої підтримки, інтенсивного соціального супроводу та можливості направлення на тимчасове цілодобове проживання вагітні дівчата та молоді матері майже не мають шансів покращити власне життя та життя своїх дітей, відновити родинні стосунки і отримати стабільні умови проживання в майбутньому.

У Києві є високими показники відмов від новонароджених дітей. Так, за інформацією від чотирьох пологових будинків м. Києва (ще три пологових будинки інформацію не надають) у 2011 році було 76 повідомлень про наміри відмови від новонароджених дітей, з яких у 43 випадках матері відмовились від дітей у пологових будинках, 21 жінка, або кожна друга із цих жінок, була не киянка.