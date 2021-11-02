Волонтер спостерігав, як вбиту горем матір заспокоювала її донька років 16-ти.

Волонтер Андрій Танцюра поділився сумною історією про померлого від COVID-19 чоловіка, сім'я якого була вбита горем.

Її Танцюра розповів на своїй сторінці в Facebook.

Все сталося в інфекційній лікарні в Одесі. Волонтер спостерігав, як убиту горем матір заспокоювала її донька років 16-ти: "Мамо, тато не помре, тільки не плач, такого бути не може! Він буде жити!".

Коли на ганок вийшов дуже втомлений лікар, жінка почала дивитися на нього в очікуванні, що зараз скажуть, що сатурація піднялася. У неї на обличчі була невпевнена посмішка.

Читайте такожЖорсткий карантин у Києві: стало відомо, коли може закінчитися локдаун"Лікар дивиться вбік і починає говорити, що зробили все, і життя не триває. Все, вашого чоловіка і тата з немає. Він говорить їй, а вона дивиться на нього і просто посміхається. І в очах Надія. Донька починає кричати й плакати. Просити, щоб лікар допоміг мамі, що мама зараз знепритомніє і помре. І тоді вона залишиться зовсім одна", - згадує Танцюра.

"Це навіть писати важко, але бачити це так боляче. Дуже... Одна з тисяч трагедій. І для кожного особиста і непоправна. Трагедія, якої сьогодні могло не бути! Якби привезли кисень в тому обсязі, який необхідний!",- підсумував волонтер.

Як повідомили в МОЗ, за минулу добу, 1 листопада, в Україні зафіксували 19 тисяч 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померли 700 осіб.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Ольга Робейко