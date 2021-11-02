Госпіталізували 1 листопада 3 188 нових хворих.

Минулої доби, 1 листопада, в Україні зафіксували 19 455 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 263, медпрацівників – 339).

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 3 188 людей;

летальних випадків – 700;

одужало – 12 639.

"93,2 % госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані та не мали жодної дози антиковідної вакцини", – зазначили у МОЗ.

Читайте такожУ COVID-лікарнях Одеси критична ситуація: до вечора може не вистачити кисню – меріяЗа весь час пандемії в Україні захворіло – 2 955 693 людей, одужало – 2 454 737, летальних випадків – 68 727.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні

За добу в Україні 273 307 людей вакцинувалися проти COVID-19. Одну дозу отримали 207 877 людей, повністю імунізовані - 65 430 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 453 652 людини, з них отримали одну дозу – 10 453 650 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 515 248 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 968 898 щеплень.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Катерина Шварц