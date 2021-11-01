Хронічні захворювання, навпаки, є показанням до вакцинації проти COVID-19, оскільки організм таких людей більш вразливий до вірусу, і вони мають вищий ризик ускладнень і летальних випадків.

Хронічні захворювання та перенесений COVID-19 не є причиною відмовитися від вакцинації.

Відповіді на поширені питання про вакцинацію проти COVID-19 надають в спільноті INSCIENCE та лікарі, повідомили у Facebook Центру громадського здоров’я.

Чи безпечно вакцинуватися людям з хронічними захворюваннями

Хронічні захворювання, навпаки, є показанням до вакцинації проти COVID-19, а саме:

гіпертонія,

цукровий діабет,

астма,

окнологія,

ВІЛ, тощо.

Організм таких людей більш вразливий до вірусу, і вони мають вищий ризик ускладнень і летальних випадків.

Водночас у Міністерстві охорони здоров'я радять перед вакцинацією проконсультуватися з лікарем, а перед самим щепленням повідомити медичного працівника, який робить укол, про ваші хронічні захворювання.

Чи варто вакцинуватися тим, хто перехворів на COVID-19

Найвищий захист мають ті, хто перехворів, а після цього вакцинувався. Невакциновані люди, які перенесли хворобу, мають вдвічі більший ризик заразитися повторно.

Чи треба перед вакцинацією або після пити препарати, що розріджують кров

Приймати такі препарати, як "Кардіомагніл", "Магнікор" тощо категорично заборонено для профілактики. Досліджень, які б говорили про необхідність вживати такі ліки перед або після вакцинації, немає. До того ж препарати мають побічні ефекти, і пити їх можна лише за призначенням лікаря.

Які побічні дії вакцинації проти коронавірусу

Може боліти та почервоніти місце введення вакцини. Перш за все, це стосується вакцини Pfizer. Можливі слабкість та підвищена температура.

Ось перелік можливих реакцій:

почервоніння, біль, набряк у місці ін'єкції, лихоманка чи озноб, головний біль, біль у м'язах чи суглобах, біль у животі, збільшені лімфатичні вузли, нудота, втомлюваність, безсоння, запаморочення.

Всі симптоми мають пройти за кілька днів. Якщо вони тривають довше, треба звернутися до лікаря. Слід негайно звернутися за допомогою, якщо у вас після щеплення виникли такі симптоми:

судоми, втрата свідомості, блювання, висип на тілі, сильний біль, температура понад 38°C, сплутаність мови.

Інший ризик при щепленні – алергічні реакції. Такі випадки дуже рідкісні і зазвичай виникають в перші секунди чи хвилини після вакцинації. Саме тому медики просять зачекати 15-30 хвилин, щоб у разі потреби вам надали термінову допомогу.

Нагадаємо, як заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, існує єдине постійне протипоказання до вакцинації від коронавірусу COVID-19 певним препаратом. Вакцинуватися точно не можна, якщо після щеплення була анафілактична реакція.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні: що відомо

Автор: Вікторія Гордієнко