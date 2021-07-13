Крім того, забороняється продавати кулінарні вироби, які особливо швидко псуються, в тому числі на літніх майданчиках, без дотримання відповідних температурних умов зберігання.

У Львівській області комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про заборону підприємствам громадського харчування в теплий період року готувати страви з продуктів, якы швидко псуються.

Відповідне рішення було ухвалене у зв'язку з масовим захворюванням на гостру кишкову інфекцію під час свята в селищі Куликів, повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації.

Читайте такожЗакрили два ресторани: названа попередня причина масового отруєння в Харкові

Інцидент з отруєнням, яке призвело до захворювання понад 20 осіб, визначили як надзвичайну об'єктового рівня.

"Щоб не допустити такої ситуації в майбутньому керівникам районів, міських, сільських територіальних громад доручили зобов'язати керівників закладів громадського харчування, продовольчої торгівлі не допускати приготування і реалізацію в теплий період року небезпечних в епідемічному відношенні страв", – йдеться в повідомленні.

Зокрема, мова йде про салати, заправлені майонезом і сметаною, а також кондитерські вироби з заварним кремом.

Крім того, забороняється продавати кулінарні вироби, які особливо швидко псуються, в тому числі на літніх майданчиках, без дотримання відповідних температурних умов зберігання.

Вас так само можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Гордієнко