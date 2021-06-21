В Івано-Франківській області в готельно-відпочинковому комплексі сталося масове отруєння. Госпіталізовані 10 людей.
Як повідомили у прес-службі ДСНС, 20 червня в інфекційне відділення Богородчанської центральної районної лікарні з попереднім діагнозом гостра кишкова інфекція госпіталізовано 10 людей, які вживали їжу в готельно-відпочинковому комплексі.
Стан здоров’я потерпілих середнього ступеня важкості. Проводиться комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.
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Як повідомляє місцеве видання gk-press.if.ua, серед постраждалих шестеро підлітків та четверо дорослих. Всі вони - жителі села Саджава, які 17 червня перебували у готельно-відпочинковому комплексі в селі Діброва.
Кількість осіб, які були присутні у відпочинковому закладі уточнюється.
Раніше у Харкові сталося масове отруєння після відвідування мережі ресторанів.
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