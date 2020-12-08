Біль в яснах може свідчити про запальні процеси.

Гігієна рота і ясен дуже важлива для здоров'я зубів. Багато людей при виникненні болю в яснах знімають біль за допомогою різних розчинів і ванночок. Однак причини болю нікуди не діваються. Запущені захворювання ясен можуть призвести до руйнування зубів і дорогого лікування у стоматолога.

Причини болю в яснах

Найпоширеніші причини, не пов'язані із захворюваннями ясен:

погана гігієна порожнини рота (зубний наліт і зубний камінь);

неправильний прикус;

старі ортопедичні конструкції в роті;

успадковані біологічні особливості організму;

шкідливі звички (куріння, зловживання алкоголем);

незбалансоване харчування (надлишок цукру, нестача вітамінів і мікроелементів);

деякі хронічні захворювання і ослаблений імунітет;

погана екологія і стрес.

Захворювання ясен

Гінгівіт

Це одна з найпоширеніших хвороб тканин ротової порожнини. Вона супроводжується кровоточивістю ясен, запаленням і набряком. Зустрічається у людей будь-якого віку. Гінгівіт може спостерігатися на одній ділянці ясен або поширюватися на всю поверхню ясен.

На початку захворювання біль з'являється при натисканні, посиленому жуванні, вживанні дуже гарячої або холодної їжі. При відсутності лікування біль в яснах стає постійним.

Гінгівіт іноді зустрічається у вагітних і годуючих грудьми. Він розвивається в результаті гормонального збою.

Лікуванням гінгівіту займається лікар стоматолог-парадонтолог. У домашніх умовах ця хвороба не лікується .

Пародонтит

Це більш серйозне захворювання, ніж гінгівіт. Якщо при гінгівіті запалення зачіпає лише ясеневу тканину, то при пародонтиті запальний процес переходить на кістку і всі навколишні тканини.

Симптоми пародонтиту:

кровотеча з ясен;

сверблячий біль;

оголення шийки зуба;

розхитування зубів;

у запущених випадках - гнійні виділення.

Чим більше запущена хвороба - тим менш ефективним буде лікування. При будь-яких симптомах пародонтиту слід звертатися до лікаря.

Пародонтоз

Пародонтоз - це захворювання ясен, яке характеризується системним ураженням тканин пародонту. Може призвести до втрати декількох зубів.

Симптоми пародонтозу:

неприємний запах з рота;

кровотеча (рідко);

блідість ясен (іноді);

підвищення чутливості зубів до холодного, гарячого, солоного;

свербіння в області ясен;

розхитування зубів;

хворобливий прийом їжі (при запущеному захворюванні);

візуальне збільшення міжзубних проміжків.

Пародонтоз не супроводжується запаленням ясен, і визначити його може тільки лікар. Чим раніше хвороба буде помічена, тим вище ймовірність її успішного лікування.

Болять ясна після лікування або видалення зуба

Біль в яснах після стоматологічного втручання може тривати 3-5 днів - це вважається нормою. Однак якщо біль не проходить 7 днів і більше, а біль наростає, можливо почалося ускладнення – альвеоліт, періостит або кіста зуба. В такому випадку про хворобливі відчуття слід розповісти лікарю.

Як зняти біль в яснах

Зняття болю в яснах може полегшити стан на деякий час, але не вилікує проблему болю. Тож знімати біль в яснах потрібно тільки при очікуванні візиту до лікаря .

Полоскати ясна необхідно після кожного прийому їжі, від 2 до 4 разів на добу.

Для полоскання ясен готують розчини з таких препаратів:

При запаленні ясен слід користуватися спеціальними зубними пастами. Лікар також може призначити лікувальні гелі, антибіотики або комплекси вітамінів.

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Автор: Катерина Пулатова