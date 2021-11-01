Інформація про можливі підозрілі випадки щодо сертифікатів вакцинації передається до правоохоронних органів.

Випадків позбавлення сертифікатів про вакцинацію поки не було, однак у Міністерстві охорони здоров'я пояснили, за яких умов COVID-сертифікат буде анульований.

Про це повідомила заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич, пише РБК-Україна.

За її словами, якщо буде доведено, що медичний запис недостовірний, він повинен бути скасований і сертифікат повинен бути анульований.

"Це, очевидно, відбудеться після того, як доведена вина і сам факт підробки даних. Випадків позбавлення сертифікатів поки не було", - сказала Карчевич.

Вона додала, що інформація про можливі підозрілі випадки передається до правоохоронних органів.

"Усі повідомлення, які з'являються в соцмережах або ми отримуємо телефоном, відразу передаються для здійснення слідчих дій. А вже правоохоронні органи роблять "контрольні закупівлі" або Кіберполіція перевіряє. Механізм вже відпрацьований", - розповіла Карчевич.

Вона також зазначила, що стосовно проваджень, де йдеться про медичних співробітників, МОЗ звертається до місцевих рад для відсторонення керівників закладів на час слідства.

"Мова йшла від 15 закладах охорони здоров'я. У чотирьох регіонах вже є випадки звільнення, відсторонення і початку власного службового розслідування", - уточнила Карчевич.

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Нагадаємо, раніше перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін повідомив, що з початку року відкрито вже близько 900 кримінальних проваджень за підробку тестів та довідок про вакцинацію від COVID-19.

Зокрема, 22 жовтня екс-нардепа Надію Савченко та її сестру "спіймали" в аеропорту "Бориспіль" з підробленими сертифікатами про вакцинацію. За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Олександр Топчій