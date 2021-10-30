Перший заступник міністра внутрішніх справ наголошує, що це "лише розминка".

З початку року відкрито вже близько 900 кримінальних проваджень за підробку тестів та довідок про вакцинацію від COVID-19.

Як передає кореспондент УНІАН, про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євген Єнін.

"З початку цього року ми маємо близько 900 кримінальних проваджень. Половина з них - за фактом використання громадянами фейкових сертифікатів. 73 - щодо медичних працівників і 32, як ми бачимо, щодо туристичних агенцій", - зазначив Єнін.

Він додав, що лише за останній тиждень було зареєстровано близько 100 таких кримінальних проваджень.

"І повірте мені, це лише розминка", - сказав представник міністерства.

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Єнін також продемонстрував зняте декілька годин тому відео: "Тут ми бачимо одного відомого Героя України, який отримує повідомлення про підозру у зв'язку з фактом спроби використання підробного сертифікату про вакцинацію". "І так буде з кожним", - наголосив він.

Крім того, представник міністерства продемонстрував копії підробних сертифікатів про вакцинацію на ім'я Шустера, які правоохоронці в рамках слідчих дій замовили та отримали у "одного з вінницьких шахраїв" за 250 євро.

Надію Савченко підозрюють у підробці сертифікату про вакцинацію - що відомо

22 жовтня Надію Савченко та її сестру "спіймали" в аеропорту "Бориспіль" з підробленими сертифікатами про вакцинацію.

За фактом використання підроблених документів було розпочато кримінальне провадження за ч.4 ст. 358 Кримінального кодексу України. Розслідування проводять дізнавачі поліції Київщини. Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз.

Згодом Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру за використання підробленого COVID-сертифіката, з яким вони намагалися потрапити в Україну.

Як повідомляв УНІАН, 28 жовтня в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків COVID-19. Госпіталізовано 5 тис. 463 особи; померли - 648.

28 жовтня в Україні було вакциновано проти COVID-19 289 241 людину. Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 9 млн 790 тис. 280 людей, з них повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 млн 292 тис. 521 людина.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Таня Поляковська