Секретар РНБО підтримує створення спеціальної гарячої лінії для повідомлення про випадки продажу і купівлі підроблених сертифікатів вакцинації.

Секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов переконаний, що лікарі за продаж підроблених сертифікатів вакцинації мають бути позбавлені права займатись лікарською діяльністю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Данілов сказав під час презентації можливостей інформаційно-аналітичної системи "СОТА" в ситуаційному центрі Офісу президента.

Секретар РНБО вважає складною ситуацією появу фактів придбання фальшивих сертифікатів вакцинації.

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Він погодився з думкою, що треба створити спеціальну гарячу лінію для для повідомлення про випадки продажу і купівлі підроблених сертифікатів вакцинації.

"Ми сьогодні приймемо рішення, що це треба обов’язково зробити", - сказав Данілов.

Він зазначив, що така лінія має функціонувати при Міністерстві внутрішніх справ із паралельним доступом для Міністерства охорони здоров'я.

"Поки вона має бути в МВС, вона має бути запаралелена в Міністерстві охорони здоров’я, щоб відразу повідомляти", - заявив Данілов.

Секретар РНБО вважає правильною жорстку реакцію міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка на повідомлення про продаж підроблених сертифікатів.

"Ті лікарі, які дозволяють це робити, - вони мають бути позбавлені права лікувати людей", - наголосив Данілов.

Він додав, що до процесу підроблення сертифікатів залучена не одна людина.

"Якщо тут бере участь людина, яка має лікарську освіту, – це взагалі речі, які є неприпустимими", - сказав Данілов.

У свою чергу, міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко додав, що з наступного тижня розпочнеться масова рекламна кампанія про необхідність вакцинації.

"Липовий сертифікат, звичайно, можна придбати, але довідку про смерть навряд чи комусь захочеться", - наголосив Ткаченко.

Як повідомляв УНІАН, у Павлограді Дніпропетровської області суд оголосив вирок лікарю за підробку COVID-сертифікатів.

Голова Національної поліції Ігор Клименко на нараді у президента України повідомив, що за минулий тиждень було проведено 13 обшуків і розпочато 12 кримінальних проваджень.

Своєю чергою, міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко наголосив, що МОЗ продовжує співпрацювати з поліцією і сприятиме слідству, щоби покарати тих, хто підробляє документи про вакцинацію від COVID-19.

У відомстві нагадали, що минулого тижня було направлено подання до власників закладів охорони здоров’я із вимогами відсторонити керівництво 15 лікарень, лікарі яких підробляли COVID-сертифікати про вакцинацію.

Автор: Віталій Саєнко