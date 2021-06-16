Народний депутат від "Голосу" стверджує, що у депутатів не запитували, якою вакциною вони хотіли би щепитися.

Народний депутат з фракції "Голос" Андрій Осадчук запевняє, що депутатам заздалегідь не казали, якою вакциною від COVID-19 їм робитимуть щеплення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він розповів у коментарі журналістам.

"Учора, я підтверджую, почалася вакцинація Секретаріату і депутатів, які хотіли. Тут внизу, в медпункті", - сказав він.

Осадчук додав, що теж вакцинувався. На уточнення, про яку вакцину йдеться, депутат відповів: "Наскільки я розумію, це був Pfizer".

Читайте такожУ МОЗ розповіли, чому українці зараз не можуть обирати вакцину від коронавірусуЗа його словами, ще орієнтовно місяць тому проводилося опитування серед працівників Секретаріату ВР та депутатів щодо того, хто хотів би провакцинуватися.

"Щоб не було зловживань: нам не казали зразу, чим нас будуть вакцинувати", - додав Осадчук і запевнив, що їх не запитували, якою вакциною вони хотіли б щепитися.

На питання щодо другої дози вакцини він повідомив: "Нам призначили другу вакцинацію, здається, з 12 до 14 липня. ... Там має пройти 21 чи 28 днів".

Осадчук також висловив думку, що 60-70% депутатів вже перехворіли на COVID-19.

У прес-службі парламенту вчора прокоментували, що вакцинація у Верховній Раді "здійснюється відповідно до наданого Міністерством охорони здоров’я графіком вакцинування, визначеним ним місцем та запропонованою МОЗ вакциною".

Про вакцинацію народних депутатів, їх помічників та працівників Апарату було повідомлено 14 червня.

Протягом 15-18 червня народних депутатів України вакцинують від COVID-19 препаратом Pfizer.

За словами народного депутата від "Голосу" Галини Васильченко, на вакцинацію "можна подавати себе і своїх помічників, які працюють не на громадських засадах, а які працюють за строковим договором".

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Автор: Тетяна Поляковська