Повідомляється, що загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ.

У Києві захворюваність на грип та ГРВІ нижча від базової лінії на 49,8%.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

"У столиці за 3-й тиждень 2021 року зареєстровано 11 154 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні та є нижчою базової лінії на 49,8%. Наразі показник захворюваності становить 375,9", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 3,6% у порівнянні з попереднім тижнем, яке відбулося за рахунок дорослого населення. Так, дітей захворіло – 2 687 (зниження на 8,2%), дорослих – 8 467 (зростання на 7,9%).

"У структурі захворюваності діти становлять 24,1%, а на попередньому тижні – 27,2%. Серед школярів захворюваність знизилася на 10,8% – зареєстровано 1 148 випадків. До медичних закладів за 3-й тиждень госпіталізовано 385 осіб, із них 30 – діти", - зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що грипом і ГРВІ з початку нинішнього епідемічного сезону перехворіло вже 6,6% населення України.

Нагадаємо, за минулу добу, 24 січня у Києві коронавірусну хворобу COVID-19 виявили у 146 людей, тоді як одужали 626 людей, тобто, учетверо більше, ніж захворіло.

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Автор: Вікторія Гордієнко