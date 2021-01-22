У ЦГЗ вказують, що інтенсивність епідемічного процесу ГРВІ в Україні перебуває на низькому рівні.

В Україні з 28 вересня до 17 січня 2021 року на грип та ГРВІ перехворіли 6,6% населення.

Про це повідомили у Центрі громадського здоров’я України МОЗ України.

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«З 11 до 17 січня 2021 року в Україні на ГРВІ захворіли 125 тис. 779 людей, із них 27,5% - діти віком до 17 років. Лабораторні дослідження не виявили жодного випадку грипу, проте у двох випадках визначено віруси SARS-CoV–2 та риновірус», - йдеться в повідомленні.

Вказується, що за минулий тиждень з ГРВІ госпіталізували 5 тис. 286 людей, із них 21,5% - діти; у 20 пацієнтів зареєстрували випадки грипоподібного захворювання; у 203 пацієнтів - тяжкої гострої респіраторної інфекції.

У ЦГЗ вказують, що інтенсивність епідемічного процесу ГРВІ в Україні перебуває на низькому рівні.

«Лише у Запорізькій області зафіксовано середній рівень перевищення епідемічного порога на 4,1%», - зазначили у відомстві.

За тиждень від грипу вакцинувалися 3 тис. 557 людей, а з початку епідемічного сезону щеплення зробили 184 тис. 038 людей.

Загалом із початку епідемічного сезону, з 28 вересня до 17 січня 2021 року на грип та ГРВІ перехворіли 6,6% населення країни, було госпіталізовано 42 тис. 234 особи, із них 37,6 % - діти; зареєстровано 401 пацієнта із грипоподібним захворюванням; зареєстровано 1 тис. 074 пацієнтів із тяжкою гострої респіраторною інфекцією, летальних випадків унаслідок грипу не зареєстровано.

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Автор: Костянтин Гончаров