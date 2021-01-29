Захворюваність на вірусний гепатит знизилася на 47,6%.

За минулий рік в Україні помітно знизилася захворюваність на інфекційні недуги.

Як повідомляє Центр громадського здоров’я, зокрема, загальна захворюваність на різноманітні види вірусного гепатиту впала на 47,6%. На рівні минулого року залишилися захворюваності на кліщовий вірусний енцефаліт, сказ, черевний тиф та паратиф.

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Випадків холери, бруцельозу, дифтерії, орнітозу та гострого поліомієліту в 2020 році виявлено не було, однак, на відміну від 2019 року, спостерігалися один випадок сибірської виразки серед дорослих (Одеська область) та три випадки туляремії (Херсонська та Сумська області).

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Автор: УНІАН