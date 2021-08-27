За словами заступника міністра охорони здоров'я, перші результати роботи українських науковців варто очікувати наприкінці року.

Заступник міністра охорони здоров'я - головний державний санітарний лікар Ігор Кузін розповів, коли в Україні може з'явитися вакцина проти COVID-19 вітчизняного виробництва.

"Наприкінці цього року ми очікуємо підсумки роботи українських науковців. Вони мають представити свої перші результати. Скоріш за все, що це буде прототип вакцини. Умовно або молекула, або готовий опис процедури виробництва. Тобто те, що можна взяти для доклінічних випробувань", - сказав він в інтерв'ю BBC News Україна.

Українська вакцина від коронавірусу: що відомо

У жовтні 2020 року тодішній міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповідав, що держава повністю профінансує виготовлення української вакцини проти COVID-19 - для цього знадобиться близько 100-150 млн грн.

Читайте такожВ Україні за добу виявили понад 2 тисячі нових хворих на коронавірус, померли 66 людейЗа словами Степанова, вакциною займався американський консорціум компаній DiaPrep разом з українськими науковцями, а результати шестимісячної роботи з розробки та проходження доклінічної фази презентували тоді президенту Володимиру Зеленському.

"Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду - унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така як інші. У нас є матеріали, що дослідження велися, але не на людях, утім велися", - казав про українську вакцину президент торік у жовтні.

У травні 2021 року міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що перші звіти щодо розробки української вакцини проти COVID-19 варто очікувати у вересні 2021 року. Зокрема, свої звіти мали представити організації, що отримали фінансування з національного фонду досліджень, а саме Інститут біології клітини у Львові та Інститут біохімії ім. Палладіна у Києві.

Автор: Леся Лещенко