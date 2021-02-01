Холодний грипозний сезон у розпалі, і всяких ГРВІ з ГРЗ і застудами вистачає, вони нікуди не поділися. А як відрізнити банальну сезонну вірусну інфекцію від коронавірусу, щоб відразу вжити заходів та не запізнитися з правильним лікуванням?

Коронавірус і грип часом дуже непросто відрізнити один від одного. Обидва ці захворювання мають вірусну природу, і у обох симптоми дуже схожі. І все ж відрізнити одну "заразу" від іншої можна.

Відомий український лікар Євген Комаровський назвав дві головні відмінності, за якими можна ідентифікувати, чим хвора людина.

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Попри схожу клінічну картину, ці два захворювання, все ж мають деякі відмінності, стверджує Комаровський. У себе в Instagram лікар опублікував таблицю, з якої наочно видно, які симптоми грипу і коронавірусу, і в чому їх відмінність.

З таблиці видно, що в обох випадках у хворого рідко з'являється нежить і болить горло. Такі симптоми більш характерні для застуди, коли у людини ГРЗ. Вірус же зазвичай проявляє себе по-іншому.

Такі "принади життя", як лихоманка, кашель, біль у м'язах і суглобах, головний біль і втома притаманні і грипу, і коронавірусу.

А ось втрата нюху, при всіх інших схожих симптомах, зазвичай трапляється саме при коронавірусі. І задишка також при грипі буває рідко (особливо спочатку захворювання). Тому поєднання цих двох симптомів має людини насторожити і змусити звернутися до лікаря.

Втім, і грип буває нічим не краще коронавірусу. Це захворювання також дуже небезпечно і забрало чимало людських життів. Тому ні ту, ні іншу хворобу не можна пускати на самоплив.

Медики припускають, що з настанням теплої пори року обидва захворювання підуть на спад, як уже було торік. Втім, в цьому році потужним союзником людства в боротьбі з коронавірусом стане вакцинація, яка вже повним ходом йде в багатьох країнах світу.

В Україні ж обіцяють почати вакцинацію від коронавірусу вже в лютому цього року. Правда, відразу всіх прищепити не вдасться, і схоже, що процес розтягнеться, як мінімум на два роки.

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Автор: УНІАН