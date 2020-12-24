Зокрема, наразі МЗС допомагає Міністерству охорони здоров'я налагодити контакти з китайським виробником вакцини.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що Китай готовий постачати вакцину від коронавірусної інфекції в Україну.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Глава МЗС зазначив, що Україна веде перемовини з Китаєм про постачання вакцини від COVID-19.

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"Вони готові її постачати", - сказав Кулеба.

Він уточнив, що МЗС допомагає Міністерству охорони здоров'я України налагодити контакти з китайським виробником вакцини.

Як підкреслив Кулеба, потенційна закупівля китайської вакцини не вплине на можливість купівлі вакцин у інших країнах, і зокрема, в США.

За словами міністра, українська влада, президент, посли за кордоном допомагають МОЗ забезпечити постачання вакцин з різних країн світу.

"Президент дійсно приділяє цьому питанню надзвичайно велику увагу. Досягається це наступним чином. Перше - можна політичними інструментами збільшити кількість вакцин, які до нас надійдуть через програму COVAX... Друге - деякі країни зарезервували або закупили вже таку кількість вакцин, яка дозволяє їм три-чотири рази вакцинувати своє населення. Ми звертаємося до таких країн з проханням продати або передати нам надлишок вакцин", - заявив Кулеба.

Також міністр відзначив третій аспект у питанні постачання вакцин - це політичний вплив. "Тобто, ти приходиш у компанію виробника і виробник вакцини каже, ми готові, але нам потрібна позиція уряду країни, в якій розташований наш бізнес, наше виробництво. І тоді ти йдеш до уряду цієї країни з ними домовлятися", - додав глава МЗС.

Вакцина від коронавірусу в Україні

У березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.

Сьогодні, 24 грудня, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.

Цього ж дня Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках.

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Автор: Віталій Саєнко