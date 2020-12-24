Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що Китай готовий постачати вакцину від коронавірусної інфекції в Україну.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".
Глава МЗС зазначив, що Україна веде перемовини з Китаєм про постачання вакцини від COVID-19.
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"Вони готові її постачати", - сказав Кулеба.
Він уточнив, що МЗС допомагає Міністерству охорони здоров'я України налагодити контакти з китайським виробником вакцини.
Як підкреслив Кулеба, потенційна закупівля китайської вакцини не вплине на можливість купівлі вакцин у інших країнах, і зокрема, в США.
За словами міністра, українська влада, президент, посли за кордоном допомагають МОЗ забезпечити постачання вакцин з різних країн світу.
"Президент дійсно приділяє цьому питанню надзвичайно велику увагу. Досягається це наступним чином. Перше - можна політичними інструментами збільшити кількість вакцин, які до нас надійдуть через програму COVAX... Друге - деякі країни зарезервували або закупили вже таку кількість вакцин, яка дозволяє їм три-чотири рази вакцинувати своє населення. Ми звертаємося до таких країн з проханням продати або передати нам надлишок вакцин", - заявив Кулеба.
Також міністр відзначив третій аспект у питанні постачання вакцин - це політичний вплив. "Тобто, ти приходиш у компанію виробника і виробник вакцини каже, ми готові, але нам потрібна позиція уряду країни, в якій розташований наш бізнес, наше виробництво. І тоді ти йдеш до уряду цієї країни з ними домовлятися", - додав глава МЗС.
Вакцина від коронавірусу в Україні
- У березні очікується поставка в Україну першої партії з 8 млн доз вакцини у рамках ініціативи COVAX. Цих доз вистачить на вакцинацію 4 млн людей, бо одній людині треба вводити дві дози. Першочергово вакцинуватимуть медиків, людей похилого віку та тяжкохворих.
- Сьогодні, 24 грудня, глава МОЗ Максим Степанов заявив, що Міністерство охорони здоров'я відпрацьовує план щодо збільшення квоти вакцин в рамках глобальної ініціативи COVAX з 8 млн до 16 млн доз.
- Цього ж дня Степанов підписав дорожню карту з проведення масової вакцинації від COVID-19 в Україні у 2021-2022 роках.
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