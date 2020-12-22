Україна планує посилити тестування на предмет можливого виявлення нового штаму коронавірусу.

Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям утриматись від поїздок до кількох країн через новий штам коронавірусу.Читайте такожУ МОЗ запевняють, що "британський штам" коронавірусу в Україні не реєстрували (відео)

Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Ми рекомендуємо всім при можливості утриматись від необов'язкових поїздок до Великобританії, а також з неї на територію України. Також, якщо є можливість, утриматись від поїздок до Данії, Нідерландів й Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цієї мутації коронавірусу", - наголосив він.

За його словами, Україна поки не заборонятиме в'їзд з Британії, але запроваджує низку обмежень для тих, хто приїжджає звідти:

вони мати поліс медстрахування, який покриває лікування від коронавірусу (для іноземців);

мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше як за 48 годин до перетину кордону;

у разі відсутності тесту піти на 14 днів самоізоляції з додатком "Дій вдома".

Ляшко пообіцяв, що Україна посилить тестування на предмет можливого виявлення нового штаму коронавірусу.

"Будемо посилювати тестування, щоб переконатися, чи циркулює новий коронавірус в Україні", - заявив Ляшко.

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Що відомо про новий штам коронавірусу

19 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється.

Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Бориса Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.

14 грудня британські вчені виявили новий, мутований варіант коронавірусу, з яким може бути пов'язано швидке поширення хвороби в південно-східній частині Англії. За їхніми даними, попередній аналіз показав, що цей варіант поширюється швидше, ніж відомі досі штами. Вчені стверджують, що новий тип коронавірусу може бути на 70% більш заразним, але поки вони не знайшли підтверджень того, що він призводить до більшої смертності.

За даними британського уряду, за останній тиждень кількість виявлених у країні випадків зараження зросла на 41% порівняно з попереднім тижнем.

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Автор: Ольга Робейко