Міністерство охорони здоров'я рекомендує українцям утриматись від поїздок до кількох країн через новий штам коронавірусу.Читайте такожУ МОЗ запевняють, що "британський штам" коронавірусу в Україні не реєстрували (відео)
Про це під час брифінгу заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко.
"Ми рекомендуємо всім при можливості утриматись від необов'язкових поїздок до Великобританії, а також з неї на територію України. Також, якщо є можливість, утриматись від поїздок до Данії, Нідерландів й Австралії, де вже зафіксовано випадки циркуляції саме цієї мутації коронавірусу", - наголосив він.
За його словами, Україна поки не заборонятиме в'їзд з Британії, але запроваджує низку обмежень для тих, хто приїжджає звідти:
- вони мати поліс медстрахування, який покриває лікування від коронавірусу (для іноземців);
- мати негативний ПЛР-тест, зроблений не пізніше як за 48 годин до перетину кордону;
- у разі відсутності тесту піти на 14 днів самоізоляції з додатком "Дій вдома".
Ляшко пообіцяв, що Україна посилить тестування на предмет можливого виявлення нового штаму коронавірусу.
"Будемо посилювати тестування, щоб переконатися, чи циркулює новий коронавірус в Україні", - заявив Ляшко.
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Що відомо про новий штам коронавірусу
- 19 грудня прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон оголосив, що в Лондоні та на південному сході Англії з неділі запроваджується новий, четвертий рівень обмежень через появу штаму коронавірусу, який дуже швидко поширюється.
- Новий штам коронавірусу відомий як VUI-202012/01. За словами Бориса Джонсона, він може бути набагато небезпечнішим за відомий вченим варіант.
- 14 грудня британські вчені виявили новий, мутований варіант коронавірусу, з яким може бути пов'язано швидке поширення хвороби в південно-східній частині Англії. За їхніми даними, попередній аналіз показав, що цей варіант поширюється швидше, ніж відомі досі штами. Вчені стверджують, що новий тип коронавірусу може бути на 70% більш заразним, але поки вони не знайшли підтверджень того, що він призводить до більшої смертності.
- За даними британського уряду, за останній тиждень кількість виявлених у країні випадків зараження зросла на 41% порівняно з попереднім тижнем.
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