В Україні кількість пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, у листопаді зросла на 25% у порівнянні з жовтнем і становить 63 тис. 958 осіб.
Читайте такожВ Україні у листопаді зафіксовано понад тисячу випадків ВІЛ-інфекціїПро це повідомила Національна служба здоров’я.
"У листопаді рівень захворюваності на COVID-19 продовжував зростати. У минулому місяці виявили 349 тис. нових випадків захворювання. Це - на 167 тис. випадків більше, ніж у жовтні. Це майже стільки ж випадків, скільки виявили за весь час пандемії: станом на 1 листопада загальна кількість виявлених випадків становила 395 тис.", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що станом на 9 грудня, НСЗУ виплатила понад 10 млрд 611 млн грн за надання допомоги пацієнтам з COVID-19 та з підозрою. З них 316 млн 681 тис. грн - 940 медзакладам, в яких є мобільні бригади, що виїжджають до людей з підозрою на COVID-19 і беруть зразки для тестування, Понад 4 млрд грн - 25 центрам екстреної медичної допомоги, понад 6,2 млрд грн - 412 медзакладам за надання стаціонарної допомоги пацієнтам з COVID.
"Найбільше пацієнтів з коронавірусом у листопаді госпіталізували у Києві - 6 тис. 321. Трійка лідерів серед областей - Одеська - госпіталізовано 3 тис. 822 пацієнти, Харківська - 3 тис. 749 пацієнтів та Дніпропетровська - 3 тис. 719 пацієнтів. Загалом протягом квітня-листопада до медзакладів госпіталізували майже 193 тис. пацієнтів з коронавірусом, з яких близько 18% лікувалися в умовах інтенсивної терапії", - підсумували в НСЗУ.
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