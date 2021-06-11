Зазначимо, останній тиждень в Україні фіксують менш ніж 2000 нових випадків зараження COVID-19 на добу.

В Україні за минулу добу виявили 1 603 нові випадки COVID-19. Серед нових хворих – 75 дітей та 72 медпрацівники. Також 5 583 пацієнти одужали, а 70 - померли від ускладнень. З підозрою чи підтвердженим діагнозом госпіталізували 762 людини.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, з 5 червня кількість інфікованих на добу не перевищила показник у 2000.

Найбільше нових випадків виявили у Києві (217), Дніпропетровській (121), Львівській (113), Київській (105) та Запорізькій (97) областях.

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З початку пандемії в нас зафіксували 2 221 427 випадків зараження коронавірусом. З них 51 577 людей померли від ускладнень захворювання, а 2 120 780 — одужали.

За даними сайту Worldometers Україна знаходиться на 36 місці у світі – між Афганістаном та Гватемалою. Серед європейських країн Україна сьома. За щоденною кількістю смертей Україна 17-та у світі і третя в Європі.

Тест на коронавірус в Україні

Лабораторії зробили 55 342 тести на коронавірус: методом ПЛР — 25 837, методом ІФА — 10 741. Також зробили 18 764 експрес-тести на антиген до вірусу. Загалом у країні провели понад 10,4 мільйона ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, усі області України 9 червня стали "зеленими". Інших карантинних зон, як свідчать дані МОЗ, наразі немає. Але для того, аби стримати поширення вірусу, деякі обмеження все ж зберегли.

Карантин в Україні можуть продовжити також на весь літній період. За словами очільника МОЗ Віктора Ляшка, продовження карантинних обмежень варто розглянути, адже наразі Україна ще не подолала коронавірус COVID-19. Маски у громадських місцях та транспорті, дотримання соціальної дистанції між людьми – всі ці основні обмеження, на його думку, повинні залишитися.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні

54 329 людей щеплено проти COVID-19 за добу. Одну дозу отримали 30 744 людини, повністю імунізовані - 23 585 людей.

Протягом доби працювали 442 мобільні бригади та 617 пунктів щеплення.

Станом на 11 червня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 672 808 людей.

З початку вакцинальної кампанії щеплено 1 395 312 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 395 310 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 204 038 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу закордоном). Загалом проведено 1 599 348 щеплень.

Коронавірус в Україні: що відомо

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Автор: Вікторія Гордієнко