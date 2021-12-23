Увесь цей час дитина ледь могла їсти та вимовляти слова.

Хірурги Першого територіального медичного об'єднання Львова врятували 11-річну дівчинку, в якої 7 років не відкривався рот.

"Ще в дитинстві рот Вероніки із Золочівщини перестав відкриватися. Причина тому: травма або невдала операція на вусі, яку пережила дитина. Відтоді, а це більша частина життя, 11-річна дівчинка буквально страждала. Та, як виявилося, патологію можна усунути. І це успішно зробили наші лікарі", - розповіли в Об'єднанні.

Діагноз дівчинки - кістковий анкілоз скронево-нижньощелепного суглоба. За словами лікарів, у її суглобі зрослися кістки лицевого скелета - і рот просто перестав відкриватися. 7 років дитина їла лише подрібнену їжу та ледь вимовляла слова.

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"Перед лікарями стояло непросте завдання - усунути частину нерухомого суглоба. Зробити це вони мали у ділянці, де проходять внутрішня сонна і менінгеальна артерії. Це дуже небезпечно, адже ризик зачепити судину і спровокувати кровотечу був дуже високим. Однак наші хірурги виконали свою роботу бездоганно", - зазначили в медичному закладі.

Зараз Вероніка проходить реабілітацію і, якщо все піде за планом, вона зможе пережовувати великі шматочки їжі та чітко вимовляти звуки.

Раніше УНІАН розповідав, як у Львові семирічну пацієнтку доправили до лікарні аеромедичною евакуацією. А після цього цим гелікоптером врятували ще одне життя.

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