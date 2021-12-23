Маленьку пацієнтку госпіталізували з кишковою непрохідністю, а у 65-річного чоловіка був інфаркт.

У Львові семирічну пацієнтку доправили до лікарні аеромедичною евакуацією. А після цього цим гелікоптером врятували ще одне життя. До Львова доправили чоловіка з інфарктом.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Медики у Самборі діагностували у дівчинки кишкову непрохідність. Існувала серйозна небезпека для життя дитини, тому лікарі не гаяли часу. Вони вирішили негайно її транспортувати до львівського "Охматдиту".

Усе пройшло успішно. Зараз маленька пацієнтка у стані середньої тяжкості. Лікарі спостерігають за її станом.

Тим часом медичний гелікоптер врятував ще одне життя. Поки лікарі допомагали дівчинці, аеромедична евакуація знадобилася дорослому. У 65-річного чоловіка стався інфаркт. Його доправили із Гірського району до Львова.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що 3-місячне немовля гелікоптером доправили до лікарні у Львові. У дитини раптово виник судомний синдром, тому у рамках проєкту аеромедичної евакуації МВС поліцейський вертоліт Airbus Helicopters Н-145 швидко доставив дитину до лікарні.

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