Для медичного закладу це була перша операція на серці дитини. Тепер там планують проводити кілька сотень операцій маленьким пацієнтам щороку.

У Львові успішно прооперували п'ятирічного хлопчика, який народився з дефектом серця. Для медичного закладу це була перша операція на серці дитини.

"Перша операція на серці дитини! Кардіохірурги в дитячій лікарні на Орлика, яка тепер у складі Першого територіального медичного об'єднання Львова, полагодили серце 5-річого хлопчика. Це старт дитячої кардіохірургії в медзакладі", - розповів на своїй сторінці у Facebook в.о. генерального директора Першого територіального медичного об’єднання Львова Олег Самчук.

Маленького пацієнта звуть Артем, і він народився з вадою.

"Дефект міжпередсердної перетинки. Між лівим та правим передсердям у дитини була дірочка, через яку кров змішувалася при кожному скороченні. У перспективі це, на жаль, прямий шлях до розвитку серцевої недостатності. Єдиний вихід - операція", - повідомив Самчук.

За його словами, дефект у серці хлопчика кардіохірурги усунули через розріз лише у 8 см, який зробили збоку, а не посередині грудної клітки.

"Цей надсучасний малотравматичний метод, який поки мало де в Україні використовується, називається "бокова торакотомія". Операція минула успішно. З дитиною усе добре. І вже на завтра плануємо наступне кардіохірургічне втручання. Роботи дуже багато. У наших планах 200-300 операцій щороку", - зазначив лікар.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Європі вперше пересадили штучне серце Aeson. А в Запоріжжі дитина 11 хвилин реанімувала матір, у якої зупинилося серце.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова