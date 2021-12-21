Лікарі відмовлялися робити операцію через величезний розмір пухлини, через рік чоловіка госпіталізували у важкому стані.

У Львові 24-річному поліцейському видалили 11-кілограмову злоякісну пухлину. Чоловік дізнався про хворобу за день до весілля, після цього він протягом року шукав лікарів, які б взялися його оперувати.

Ніхто не наважувався видаляти пухлину через її величезні розміри, розповіли у Першому територіальному медичному об'єднанні міста Львова.

Рік тому поліцейський дізнався про пухлину. Це сталося у переддень весілля. З того моменту чоловік та його кохана обійшли не один медзаклад. Поліцейський шукав лікарів, які б погодилися його прооперувати. Проте ніхто не брався за видалення пухлини, адже вона мала величезні розміри.

Протягом року пухлина тиснула на внутрішні органи чоловіка. В результаті він потрапив до лікарні швидкої медичної допомоги Першого територіального медичного об'єднання Львова у дуже важкому стані. У чоловіка сильно болів живіт.

У пацієнта виявили запалення черевної порожнини, також у нього були розрив тонкої кишки та два абсцеси. Лікарі одразу ж почали операцію, адже ситуація була екстрена. На видалення пухлини медики витратили п'ять годин. Разом з нею також довелося видалити три метри тонкої кишки та один метр товстої.

Читайте такожНародився з патологією: у Львові прооперували хлопця зі зрощеними нирками (фото)Операція пройшла успішно. Проте гістологічне дослідження показало, що пухлина була злоякісною. Тепер поліцейському доведеться пройти тривалий курс лікування.

Лікарі нагадали, що рак товстої кишки нині є другим за розповсюдженості різновидом пухлин. Щороку від онкології такого типу помирає багато людей - приблизно 700 тисяч пацієнтів. Ця хвороба на початкових етапах протікає безсимптомно, вчасно знайти та виявити пухлини допоможуть регулярні планові медичні обстеження.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що в Україні прооперували немовля з пухлиною удвічі більшою за голову.

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