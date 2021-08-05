За минулу добу через COVID-19 госпіталізували 532 людей.

В Україні станом на 5 серпня 2021 року зафіксовано 1 тисячу 52 нові випадки COVID-19. Серед хворих - 81 дитина.

Читайте такожУ МОЗ назвали специфічні симптоми штаму "Дельта"Про це повідомляє офіційний портал МОЗ України у Telegram "Коронавірус.інфо".

Так, за минулу добу через COVID-19 госпіталізували 532 людей, померли - 25, одужали - 542, провели понад 20 тисяч тестувань методом ПЛР.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (187), Одеській (75), Запорізькій (62), Харківській (59) та Вінницькій (57) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли – 2 256 397;

одужали – 2 188 815;

померли – 53 049;

проведено ПЛР-тестувань – 11 467 613.

Ситуація із коронавірусом у світі

Раніше у МОЗ із посиланням на дані ВООЗ повідомляли, що кількість нових випадків COVID-19 у світі зростає вже понад місяць.

"Кількість нових випадків COVID-19 у світі зростає вже понад місяць, і за тиждень (з 26 липня до 1 серпня) їхня кількість збільшилася на 3% — до 4 033 836 інфікованих, а смертність, навпаки, скоротилася на 8% — до 64 216 випадків", - йдеться повідомленні.

Автор: Ольга Робейко