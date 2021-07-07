На думку експертів, ймовірність локдауну є через нові штами коронавірусу.

Хоча з настанням тепла в Україні кількість хворих істотно знизилося, нові локдауни в країні можливі вже восени.

Зокрема, економічний експерт Олександр Хмелевський припускає, що нові карантини в Україні ще попереду. Більше того - нам доведеться щорічно стикатися із заборонами і обмеженнями, йдеться в матеріалі РБК-Україна.

"Незалежно від штаму Дельта або інших штамів, нам доведеться зтикатися з цією проблемою щороку. Оскільки влада не може забезпечити ефективну боротьбу із захворюванням, то вона діятиме, як і раніше, запроваджувати обмежувальні заходи. Тому нас чекають нові локдауни", - вважає Хмелевський.

Експерт "Українського Центру суспільного розвитку" і кандидат філософських наук Юрій Подорожній зазначає, що ще на початку літа, коли показники поширення COVID-19 почали падати, українці з поптимізмом і великою завзятістю почали шукати шляхи, як вирватися кудись у відпустку.

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"Власне про інфекцію всі стали згадувати тільки з необхідністю отримати щеплення для можливого виїзду закордон або в разі хвороби родичів", - зазначив експерт.

На його думку, кінця коронавірусу в нашій країні ще точно не видно, оскільки відсоток вакцинованих дуже малий.

"По-перше, загроза сплесків інфекції не зникне до тих пір, поки не буде вакциновано достатню кількість українців, по-друге, вірусологи кажуть, що мутації - це природний процес, а тому потрібно бути готовими до будь - якого сценарію", - вважає Подорожній.

Імовірність локдауну є через нові штамів, не варто забувати про їх небезпеку.

"Звичайно, вірус мутує і з початку пандемії ми стикалися з різними різновидами. Попередній, який всі чекали з побоюванням був "британський", але він не призвів до катастрофічних наслідків. Крім того, було зареєстровано південноафриканську і бразильську варіацію вірусу, а також нову модифікацію індійського вірусу або офіційною назвою ВООЗ "Дельта", - нагадав експерт.

Тим часом, ВООЗ заявляє, що штам вірусу "Дельта" може привести до локдауну в світовому масштабі.

У зв'язку з цим українська влада впроваджує нові правила перетину українського кордону на в'їзд, які почали діяти 2 липня.

Найважливішою новиною є те, що, за словами лікарів, вакцина Pfizer є ефективною в боротьбі з індійським штамом, а тому, очевидно, що держава повинна якомога швидше забезпечити доступ громадян до вакцини, а українці повинні робити щеплення.

"Тим більше, що іншого шляху перемогти COVID-19 немає, а загроза померти від цієї хвороби не зникне, навіть якщо ви купили довідку, що вакциновані", - резюмував Подорожній.

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Автор: Ірина Погоріла