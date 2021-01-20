Таким чином Ляшко прокоментував ухвалену урядом постанову "Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти".

Медичний працівник має бути у кожному закладі загальної середньої освіти, незалежно від форми власності.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко у Facebook.

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Таким чином він прокоментував ухвалену урядом постанову "Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів закладів загальної середньої освіти".

Він зазначив, що медичне обслуговування саме в закладі освіти передбачає наступні заходи: здійснення контролю за своєчасністю проходження профілактичного медичного огляду та вакцинації; інформування з питань вакцинації, профілактики інфекційних та неінфекційних захворювань, збереження репродуктивного здоров’я; протидія поширенню серед учнів звичок, небезпечних для їх фізичного та психічного здоров’я.

"Відповідно до затвердженого порядку, медичне обслуговування може здійснюватися медичними працівниками, які входять до штату таких закладів освіти, а у випадку відсутності у закладі освіти медичного працівника можна укласти договір із будь-яким закладом охорони здоров’я про медичне обслуговування", – пояснив Ляшко.

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Автор: УНІАН