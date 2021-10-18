Школяр мав супутні захворювання, повідомив мер міста Корюківка.

У місті Корюківка Чернігівської області від коронавірусу COVID-19 помер учень місцевої школи.

Про смерть школяра повідомив у понеділок, 18 жовтня, міський голова Ратан Ахмедов, дізнався кореспондент УНІАН.

За його словами, у населеному пункті зростає кількість хворих, більше тяжких випадків і більше пацієнтів потребують кисневої підтримки.

"Сьогодні маємо першу смерть дитини від ковіду. Хлопчик мав супутні захворювання, але цю хворобу йому хтось передав. Передав, тому що немає колективного імунітету, немає дотримання маскового режиму", – зазначив Корюківський міський голова.

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За інформацією місцевих ЗМІ, померлий хлопець був учнем 9-го класу.

З ускладненнями його госпіталізували до Чернігівської обласної дитячої лікарні, однак врятувати дитину медики не змогли.

Нагадаємо, 17 жовтня коронавірус в Україні знайшли у 9 524 осіб, зокрема захворіли 790 дітей. За добу від COVID-19 померли 177 осіб.

За даними МОЗ, в нашій державі повністю імунізовані – отримали дві дози вакцини від вірусу – 6 490 162 людини.

Записатися на вакцинацію вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ – 0 800 60 2019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Ірина Синельник